Hiphopgruppa Tungtvann, som består av Jørgen Nordeng og Poppa Lars, ble mildt sagt forvirret da de i går fikk en melding om at deres nyeste release var klar til streaming.

Inne på deres egen Spotify-profil kunne de nye låtene «This Story» og «Not Anymore» ligge klar til avlytting.

Det var bare ett problem – eller kanskje flere: Det er ikke de som har lagd låtene.

– Det er ganske åpenbart. For det første er ikke musikken i vår gate i det hele tatt, det er kanskje noe som ligner rock og det er på engelsk. Det er ingenting ved det som minner om oss, sier Lars Sandness aka Poppa Lars.

Det er nok ikke særlig mange av lytterne som tenkte at det var Tungtvann som sto bak musikken heller. Poppa Lars forteller at de fikk et drøss av meldinger fra både kjente og ukjente som lo av påfunnet.

– Det er vanskelig å tro at dette var ment seriøst på noe som helst vis. Det var såpass dårlig.

– Du var ikke videre imponert av musikken?

– Jeg hørte på det i tre sekunder eller noe, nok til å si at jeg ikke var videre imponert, ja, sier Poppa Lars og ler.

– Vet dere hvem som står bak?

– Nei, vi har ikke peiling. Det er sikkert noen som ville ha oppmerksomhet og tenkte at dette var en god idé. Og nå får de jo oppmerksomhet også, når det havner i media. Men det gjør ikke noe, det blir fjernet snart uansett.

– Verre om folk trodde det var oss

Selv om man kan le av hele stuntet, ligger det potensielt noe alvor i dette også. Er det slik at hvem som helst kan registrere noe på andre sine artistnavn og legge ut musikk?

– Jeg vet ikke hvordan dette funker, men managementet vårt har gjort distributørene obs på dette. Det kan jo hende dette kan bli en utfordring for større artister, at folk snylter på navnet deres for å få musikken sin ut, sier Poppa og fortsetter:

– Men jeg skjønner ikke helt hva man skal få ut av det. Inntektene får de jo ikke, og ingen vet hvem de er, så der er det nok ingenting å hente.

Men for egen del tar hiphop-duoen det med knusende ro.

– Dette er helt betydningsløst. Det er en rar ting å gjøre, og vi kjenner på en mild irritasjon, men det får ingen konsekvenser for oss. Det hadde vært verre om det som ble lagt ut var bra og folk faktisk trodde det var oss.

Feirer 25 år som band

Når den «nye musikken» til Tungtvann blir fjernet fra streamingtjenestene, skal de gå tilbake på å fokusere på det som skal skje fremover: konserten på The Edge i november.

– Vi gleder oss til å feire at det er 25 år siden Tungtvann startet. Vi skal spille gamle sanger om igjen, men kanskje i en ny drakt, og koke i hop litt gjester og spennende ting. Så vi gleder oss veldig.

– Fins det en sjanse for at hjernene bak stuntet blir invitert som gjester?

– Haha! Jeg er ikke sikker på at de er gamle nok til å komme inn en gang, så det kan jeg trygt si at de ikke blir.