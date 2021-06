kultur

Gjennom vandringa gav ho god innsikt i både hans betydning som arkitekt, hans stil og litt om korleis han var som menneske.

Det er utruleg at ein arkitekt har fått bygd opp så mange viktige bygg i Harstad, Narvik og Tromsø. Så var han også ferdigutdanna arkitekt like etter krigen og då behovet for gjennoppbygging og utvikling var stort.