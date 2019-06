kultur

Gallaen ble arrangert i anledning Norsk Bobilforenings treff, og både bobilfolket, en rekke andre tilreisende og lokalbefolkninga tok på seg danseskoene for å svinge seg.

Sang og filmet

650 danseglade fylte Skånlandhallen fredagskvelden for å oppleve «Vikingarna» live igjen. Sammen med Anne Nørdsti Band sørget de for at dansegolvet var fylt til trengsel. Anne Nørdsti spilte her for fjerde gang og gjør alltid en god jobb på scenen.