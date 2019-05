Humoren i det tragiske

kultur

Denne uken hadde teaterstykket premiere på Hålogaland teater. Stykket kommer til Harstad kulturhus 17. september.

Lennart Lidströms «Uroens barn» har tragedien som basis for å skape både morsomt teater med svart humor og en påminnelse om at det ikke står all verdens godt til med verken vår lille klode eller vår evne til å skape oss gode liv på den.