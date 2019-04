Duell og dødsens alvor

kultur

Vi vart lova at det skulle bli « virtuost på låven», men kva slags program fekk vi først vite når musikarane stod på podiet. To verk komponert i samme år - 1824. Knut Erik har ein eigen kontaktskapande måte å presentere verka og komponistane på. Det er jo fornøyeleg å vite noe om den fysiske tilstanden til komponistane då dei skreiv verka sjølv om det neppe har noe med utforminga av verka. Det er blitt eit varemerke for Contrasto – ein skyhøg kvalitet på musikken som blir presentert på ein hyggeleg, inkluderande og morosam måte.

Yess

Duett for cello og kontrabass av Rossini var det første verket. Det er ei uvanleg besetning og komponisten utfordra virtuositeten på begge instrumenta.

– Dette har eg grudd meg til lenge, sa Sundquist like før dei sette i gong.

Ein roleg midtsats med to raske og virtuose yttersatsar. Dei hadde det etterkvar moro etter at dei lukkast med den eine «virtuosen» etter den andre. Det blei markert med eit fornøgd « Yess!» fleire gonger. Og publikum var med!

Nemnast må også den fine andresatsen der celloen førte vakkert an i den songbare melodien medan bassen akkompagnerte med rund pizzicato. I tredjesatsen var det virtuost igjen. I ein overgang der bassen førte an, tok cellisten ein blås medan han venta. Populært og sikkert ikkje heilt etter notane.

Schubert meir alvorleg

Strykekvartetten «Døden og piken» er ein av pilarane i kammermusikkrepertoaret. Derfor er stoffet kjent for dei fire musikarane og forklarer det fantstiske samspelet og det sterke uttrykket dei fekk fram. Det vart komponert etter ein alvorleg sjukdom og komponisten måtte innsjå at han snart ville dø. Namnet har den frå andresatsen der Schubert tek i bruk ein melodi frå 7 år tidlegare med same tittel. Karakteristisk for kvartetten er dei mange plutselige skifta frå kraftig til svakt, frå det lyriske til det dramatiske. Det er som det sterke livsbejaande skifter med det triste og resignerte – eller dødens terror med dødens milde forløysing. Særleg andresatsen er rørande vakker. Sjølv om ein kjenner denne godt, blir ein rørt når ein opplever den live med så dyktige kunstnarar. Temaet er som ein dødsmarsj som blir variert fem gonger der kvar variasjon uttrykker djupe og ulike kjensler. Kvar av musikarane skaper noe for heilskapen. Celloens nydelege framføring av tema i andrevariasjonen mens første fiolinen har ein meir pulserande og søkande rolle. Bratsjens gode klang og energiske tonar i lag med andre fiolinistens viktige mellomstemme. Her er det høg kvalitet i alle ledd.

Ein blir noe satt ut etter ei slik oppleving. Men slik er contrastofestivalen. Skyhøg kvalitet med klassisk musikk blanda med humor og kontakt som inkluderer alle som vil.

Contrasto: Virtuost på Låven

Rossini: Duett for cello og Bass

Schubert: Strykekvartett «Døden og Piken»

Atle Sponberg, fiolin

Alexander Sitkovetsky, fiolin

Aine Zuzuki, bratsj

Jan-Erik Gustafsson, cello

Knut Erik Sundquist, kontrabass