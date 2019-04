Rivertonprisen til Unni Lindell

kultur

Prisen, som gis for beste norske krimbok i 2018, gikk til Unni Lindell for Dronen.

Juryen har bestått av litteraturprofessor Hans H. Skei (leder) og forfatterne Trude Teige og Elin Bjørhei.

– Jeg er virkelig beæret, ydmyk og ikke minst overrasket over å motta denne høythengende prisen for annen gang. I tillegg er jeg stolt over å ha klart å henge med i dette sjiktet i 23 år, det er et beinhardt slit og har kostet mye. Nå er jeg bare glad, sier prisvinner Unni Lindell.

– Det skal en mester til, både språklig og når det gjelder intrigens oppbygning, for å holde leseren i ånde når man vet så mye. Årets prisvinner-roman gjør dette elegant, uten å nøle, for forfatteren har gjort lignende før, og etter hvert blitt en mester i faget, sier juryens leder, Hans H. Skei.

Juryens begrunnelse:

Unni Lindells Dronen, som ifølge forlaget både er «Andre Marian Dahle-bok» og «En Marian Dahle og Cato Isaksen-bok» er kåret til årets beste norske kriminalbok i 2018. Den har særegne språklige kvaliteter, den har skikkelser med avvikende og farlige særegenheter, den tar oss dypt ned i Marian Dahles kamp med demoner både utenfor og inne i henne selv. Årets vinnerbok er ifølge forfatteren et eventyr for voksne som samtidig er en kriminalroman, eller, slik juryen ser det, den beste kriminalromanen i 2018 i et sterkt tetfelt av gode romaner.

Øvrige nominerte:

Gard Sveen: Bjørnen

Samuel Bjørk: Gutten som elsket rådyr

Tore Aurstad & Carina Westberg: Djeveldansen

Heine Bakkeid: Møt meg i paradis

