Fredag spiller publikumsfavorittene Violet Road i Harstad

Musikerne i Violet Road har for vane å samle fulle hus med påfølgende jubel og storm der de spiller. I Harstad har de gjort nettopp dette flere ganger, blant annet i 2016 da de sist var på en stor turné i Norge.

Her kan du se video fra forestillingen der også Kristian Kristensen bidro.

Nå er de tilbake denne uken med konsert i Harstad kulturhus fredag. Her får du blant annet høre låter fra den nye plata Lines Across Light som ble sluppet 21. september via Violet Roads eget plateselskap Apollo’s Place.

Dette er resultatet fra da bandet i november i fjor gikk i studio i Tromsø sammen med produsent Joel Hamilton, som har vært nominert til Grammy fire ganger. Han har produsert og mikset for artister som Elvis Costello, Tom Waits, The Black Keys og Iggy Pop.