De trenger din hjelp

kultur

– De kommende dagene planlegger vi innspillsmøtet som er den 11. april. Da inviterer vi alle i Harstad som er interessert i kulturlivet i byen, sier kulturrådgiver Maren Aurebekk.

Hun presiserer at møtet onsdag er åpent for alle.

Et redskap for politikerne

Den nye kulturplanen har som mål å bli behandlet i kommunestyret i løpet av fjerde kvartal 2018. I planen skal kommunens hovedmål innen kultur defineres, og planen skal også gjøre rede for hvilke virkemidler som skal tas i bruk for å nå målene. Til sammen er målet at planen skal være et redskap for politikere og administrasjonen i kommunen når det gjelder å videreutvikle kulturområdet i Harstad.

– Alle skal få lov til å bidra til kulturplanen, publikummere, frivillige, amatører og profesjonelle, sier hun.

Kulturlivet

Når det gjelder kultur som begrep i kulturplanen, benytter Aurebekk begrepet «ytringskultur», slik det ble definert i Kulturutredningen i 2014.

- Ytringskultur viser til det som i vid forstand kan kalles kunstneriske virksomheter, skriver hun til Harstad Tidende.

Det omfatter produksjon og utøvelse av ulike kulturuttrykk, og den profesjonelle og ikke-profesjonelle utøvelsen av uttrykksformene.

Begrepet viser også til formidlingsaktiviteter, opplæring og utdanning som er knyttet til uttrykksformene, og til det å tilegne seg kulturuttrykk som publikummer.

I tillegg viser begrepet til formidling, vern og videreføring av materiell og immateriell kulturarv.

Dette omfatter produksjon og utøvelse av musikk, scenekunst, litteratur, visuelle kunstarter og film, tv, video og dataspill. Ytringskultur viser til den profesjonelle og ikke-profesjonelle utøvelsen av disse uttrykksformene, og til formidlingsaktiviteter og opplæring og utdanning som er knyttet til uttrykksformene.

Enhetsleder Halvard Bakklund ved kulturenheten sier at siden det er en strategisk kulturplan som skrives, er dette første gang man får innspill fra publikummere.

– Vi finner frem til strategien om hvordan vi kan få det bedre enn vi har det nå, og hva vi mangler, sier han.

Innspillsmøtet finner sted 11. april kl. 1800 på UiT i Harstad.

Skriftlige innspill

Det er også mulig å sende inn skriftlige innspill via Harstad kommunes nettside. Frist for innsendelse er 15. mai.

Innspillene danner, sammen med annet materiale, utgangspunkt for definering av mål for kulturen i Harstad de neste 12 årene, og strategiene som skal tas i bruk for å nå dem.