Hun er årets unge samiske kunstner: - En stor ære

Den samiske slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli er valgt som Riddu Riđđu’s unge kunstner i 2018.

Ánná Káisá er 23 år gammel, oppvokst i Skånland og Soppero, men bor for tiden i Tromsø hvor hun utdanner seg til lektor. Hun har skrevet dikt og sanger hele livet, med et økende ønske de siste årene om flere muligheter til å fremføre sine tekster og utvikle og prege samisk litteratur.

Festivalsjef Karoline Trollvik sier i en pressemelding:

- Ánná Káisá Partapuoli er et ungt litterært talent som imponerer i måten hun plasserer seg selv i det samiske samfunnet, mens hun observerer og kommenterer innenfra.

Partapuoli henter inspirasjon til sine tekster i det samiske livet, det samiske samfunnet og i reindrifta. Mange av tekstene er også politiske og hun er opptatt av å løfte det samiske språkets og spesielt den tornesamiske dialektens verdi og bruk. Som slam-poet ønsker hun å bevise at det samiske språket er fullt mulig å rime på, og at dikt kan være en stor glede og inspirasjon for unge samiske mennesker.

En glad og spent Partapuoli sier selv om utmerkelsen:

- Å bli utnevnt som Årets unge kunstner er en stor ære som betyr veldig mye. Jeg håper og tror at dette året kan åpne nye dører for meg, og bli et vendepunkt i min kunstneriske karriere. Jeg er allerede godt i gang med forberedelsene til festivalen, og gleder meg mye til både sommeren og året som kommer.

Utmerkelsen Årets unge kunstner er et ledd i Riddu Riđđu Festivála fokus på å tilrettelegge for at unge samiske kunstnere skal kunne utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge tildeles den unge kunstner et stipend på kroner 25 000 kroner.

Partapuoli vil starte sitt år som ung kunstner under årets Riddu Riđđu festival, hun tar da over etter danseren Ánna-Katri Helander. Partapuoli blir behørig presentert på festivalen, hvor hun blant annet vil ha en egen programdel der hun selv velger format og visningsform.