Avinor får tillatelse til utslipp av kjemikalier i Evenes

Avinor søkte 4. februar i fjor om endret utslippstillatelse for lufthavnen. Årsaken er at det ventes økt sivil trafikk og militær aktivitet i årene fremover. Dette gjør at arealet med behov for vedlikehold på vinteren fordobles. Statsforvalteren gir nå Avinor tillatelse til å øke utslippene av kjemikalier på visse vilkår.

– Avinor må blant annet ferdigstille et nytt anlegg som leder bort glykolholdig overflatevann fra flyavisingsområdet og snødeponi. Dette må være klart før avisingssesongen 2024/2025. I tillegg må Avinor innen 1. mai 2024 utrede avskjæring og bortledning av overvann med avisingskjemikalier, som føres til Langvatnet og Kjerkvatnet, skriver Statsforvalteren i Nordland i en pressemelding fredag.