For syvende året på rad starter de feiringen for de aller minste fra klokka 18.00. Med seg på laget i år har de Morten Lindbom, Vegard Heide og Øyvind Stormo, alle fem er frivillige hos redningsselskapet. For å komme seg trykt ut til Arnøya, får låne den minste av selskapets RS-båter.

-Vi er en god kompis-gjeng på fem stykker som står bak årets fyrverkeri, sier Sætran som er primus motor bak dette prosjektet.