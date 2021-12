nyheter>>

Det stilles nye krav til tilstandsrapporten og innhenting av informasjon ved salg av boliger. Formålet er å skape en tryggere bolighandel. Det vil bli lagt mer fokus på at informasjonen skal formidles klart og tydelig før boligen selges. Målet er at det skal bli mindre rom for uventede tilstandsavvik i ettertid av kjøp, og dermed redusere antall tvister.

– Ved å heve kvaliteten på tilstandsrapportene vil man redusere konfliktnivået, sier Runar Bjørkelund i Eiendomsmegler1.