nyheter>>

Norled opplyser følgende:

«Info gjelder tirsdag/onsdag avgang klokken 07.00 fra Tromsø til Harstad og avgang 16.15 fra Harstad til Tromsø. Et besetningsmedlem har fått påvist covid 19-smitte. Vi anbefales reisende på disse avgangene om å følge nøye med på egne symptomer i dagene fremover, og ha lav terskel for å teste seg. Viser for øvrig til FHI sine retningslinjer.»