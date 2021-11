Helsepersonell får tilbud om tredje dose koronavaksine

nyheter>>

– For å trygge dem som står i første linje og forebygge smittespredning har regjeringen i dag besluttet at helsepersonell med pasientkontakt skal få tilbud om en tredje vaksinedose. Vi starter med dem som fikk vaksine først. Kommunene og FHI jobber nå med å legge planer for hvordan dette tilbudet skal rulles ut, slik at belastningen på kommunene ikke blir for stor, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Folkehelseinstituttet anbefaler å tilby en oppfriskningsdose til helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten som over tid har nær kontakt med pasienter med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.