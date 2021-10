Enoksen henter Bentzen som statssekretær

nyheter>>

I dag sitter Bent-Joacim Bentzen på fylkestinget og er fylkesråd for transport og infrastruktur.

Men fredag formiddag opplyser Støre-regjeringen på regjeringen sine nettsider at forsvarsminister Odd Roger Enoksen henter Bentzen som sin statssekretær.

Dermed blir han en viktig støttespiller for sin partikollega fremover.

Bentzen er medlem av Senterpartiet og har siden 2019 vært fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune. Han har tidligere vært rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe og Liv Signe Navarsete fra 2018-2019 innen utenriks- og forsvarspolitikk.

Hadsel-karen har også bakgrunn som sentralstyremedlem i Senterungdommen. Han er utdannet innen statsvitenskap og har også befalsutdannelse fra Forsvaret.

I en pressemelding fra Nordland fylkeskommune, uttaler fylkesrådsleder Tomas Norvoll at det er bra med flere nordlendinger i regjeringsapparatet. Han skriver at dette gjør at det kommer til å bli et tydeligere fokus på Nordland og Nord-Norge.

– Dette er svært positivt for Nordland. Vi trenger politikere med bred erfaring og stort engasjement for fylket og landsdelen, sier Norvoll.

Fylkesrådslederen skryter veldig av den jobben Bentzen har gjort innen transport og infrastruktur som fylkesråd.

– Han har gjort en solid jobb gjennom dialog med kommuner og lokalsamfunn. nettopp engasjement og evnen til dialog kommer til å bli svært positive egenskaper inn i jobben i ledelsen av Forsvarsdepartementet, uttaler Norvoll.