Et av dagens besøk i Harstad for olje- og energiministeren, var hos det nytenkende energiselskapet EIDA Energy og HLK Nett. Bru lot seg imponere av nytenkningen til gründerne, og sier dette er smart og effektivt.

– For et kult prosjekt dette er, det er prosjekter som dette vi trenger fremover nå. Det handler om å se mulighetene, slike løsninger som dette er et av flere valgmuligheter vi har for fremtiden, sier Bru.