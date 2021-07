Vil satse millioner på elbillading

nyheter>>

Ludviksen erkjenner at vi ikke er gode nok på dette området i Harstad, men vi jobber med en løsning for 2022.

– Jeg er i dialog med flere av de store selskapene som bygger ut ladestasjoner, og svaret jeg har fått er at Harstad ligger utenfor E6. Dermed faller Harstad litt mellom to stoler på hvor disse selskapene vil investere pengene sine, og det er investeringer i millionklassen som skal til, sier Ludviksen.

Ludviksen sier kommunedirektøren skal utarbeide en sak om etablering av hurtig og lyn-ladestasjoner i Harstad. Det må utredes både om etablering i egen regi, og eventuelt i samarbeid med private, eventuelt begge deler. Lokaliteter som må vurderes er: Harstad sentrum, Sjøkanten senter og Amfi Kanebogen. Ludviksen sier videre at flertallet i kommunestyret er enige om at en utbygging av elbilladere skal inn i budsjettet for 2022, etter at kommunaldirektøren har gjort sine kalkyler.

– For å motivere private aktører bør det vurderes tilskudd til etablering av infrastruktur, og eventuelt utlyse en konkurranse for å finne aktører. Igangsetting av ladestasjon eller ladestasjoner må kunne være i drift våren, sier Ludviksen.

Status i dag er at har Harstad sentrum bare seks stykker av 22Kw ladere, tre stykker ved rådhuset og tre stykker ved Grottebadet. Dette er såkalt destinasjonsladere, som man står og lader hele dagen eller hele natta. Planene til Harstad kommune er at det skal komme både hurtigladere (50Kw) og lynladere (150Kw), og gjerne på flere av de aktuelle plassene.

– I et samarbeid med Nordkraft kan vi få en midlertidig løsning til høsten. Det er 42Kw ladere som skal brukes under Arctic race som vi planlegger å leie frem til en permanent løsning er på plass neste vår. Vi ser frem til en ny og bedre løsning på ladeproblemene i Harstad, sier Ludvigsen.