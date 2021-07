Smitte på Evenes motorstadion

nyheter>>

En smitteførende person har vært tilstede på arrangement gjennomført 17. og 18. juli på Evenes motorstadion.

Det skriver Evenes kommune på sin hjemmeside fredag:

– Smittevernlegen anbefaler at dersom noen var tilstede på arrangementet at de er ekstra oppmerksom på symptomer, og har lav terskel for å teste seg.

Nye, strenge koronaregler i Vesterålen Ikke tillatt med flere enn to besøkende, forbud mot skjenking etter midnatt, anbefaling om munnbind.