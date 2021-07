Snart legger MS Gamle Mårøy til kai i Harstad

nyheter>>

For 62 år siden ble MS Gamle Mårøy bygget på Kaarbøs Mekaniske verksted. Båten har gått i lokalfart på Finnmarkskysten fra 1959 til 1980 for Finnmarks Fylkesrederi og Ruteselskap, og i de 10 siste årene av denne perioden, var MS Mårøy et viktig bindeledd mellom kommunesenteret Mehamn og de veiløse bygdene i Tanafjorden. Etter dette ble fartøyet solgt til Myra og gikk inn i fiskerioppsynet/kystvakten, hvor hun tjenestegjorde fram til år 2000 under navnet "Norvakt".

Vernet skip

I 2003 ble fartøyet solgt og har blitt brukt i turisme med hvalsafari og undervisning. Da under navnet "Leonora", og i 2007 fikk hun status som vernet skip av Riksantikvaren. Det har blitt gjort få forandringer i interiøret og eiers formål med skipet er å ta vare på Gamle Mårøy som et flytende kulturminne etter antikvariske prinsipper. I 2016 fikk fartøyet tilbake passasjerskipssertifikatet, og fire år senere også lasteskipssertifikatet.