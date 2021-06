Vaksinetallene for sommeren er klare: Harstad får 7.500 doser

nyheter>>

Kommunen oppdaterte fredag formiddag nettsiden med informasjon om vaksinering for sommeren. Ifølge kommunen vil tilførselen av 7.500 doser i uke 28–33 medføre at vaksineringen vil gå omtrent som planlagt, selv om det er færre doser enn forventet, men at enkelte grupper må påregne noe forsinkelse.

– Vi forsøker å flytte fram lærere, barnehageansatte og studenter som bor i Harstad, men som skal studere i utlandet. Vi forsøker å få dem fullvaksinert før de forlater landet, sier Øivind Arvola, kommunikasjonssjef i Harstad kommune.