nyheter>>

– Veldig godt å endelig få vist frem forestillingen til et knippe mennesker. Det har vært en lang prosess med å finne dato for forestillingen, så det å ha generalprøve og vite at det er premiere lørdag er helt fantastisk, sier Åshovd Olsen.

Her Body is a Minefield er en poetisk danseforestilling, der de vanskelige følelsene er i fokus.