Da temaet var trygge skoleveier i BUK onsdag, tok flere representanter fra de ulike skolene i byen ordet for å fortelle om steder de opplever som trafikkfarlige.

Høgda

Arseni Mahankov fortalte at det mangler et gangfelt på Høgda; i krysset med Aunfjellveien. Der pleier han å gå for å komme seg til bussen – og fartsgrensen er høy.