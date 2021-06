Tor Helge gikk av seg 40 kilo på ett år

nyheter>>

Tor Helge Pedersens smilende fjes møter oss på paviljongen på Bakeriet på Andenes. For et år siden veide han 115 kilo. Nå viser vekta 73,5 kilo. Hva har skjedd?

– Det begynte i mai i fjor med at jeg var lei av å være stor. Noe jeg hadde vært mye av min levetid. Folk som er store leter alltid etter en mulighet til å starte med å forbedre seg selv, men det er vanskelig å starte. For mitt vedkommende var løsningen å begynne å gå daglig. Da hadde jeg mulighet til å holde en stabilitet og å ha et mønster å holde meg til, sier han til VOL.