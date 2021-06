nyheter>>

Om bare litt over en ukene starter Festspillene. Før den tid skal den islandske scenedesigneren, arkitekten og snekkeren Jósef Halldórsson snekre sammen elementene til årets SNN-park; et fast innslag under Festspillene siden 2015.

– Han er et magisk menneske, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir, om designeren hun først ble kjent med igjennom en felles islandsk og kreativ venn i Tromsø.