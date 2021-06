Arrangerer gratis friluftsskoler for barn i 5.-7. klasse i Folkeparken og på Sæteråsen gård

nyheter>>

Friluftsskolen sommeren 2021 blir arrangert på følgende datoer:

Folkeparken 21.-23. juni

Folkeparken 24.-26. juni

Sæteråsen gård 12.-14. juli

Folkeparken 3.-5. august

Programmet starter klokken 09:00 og avsluttes klokken 15:00 hver dag. Deltakere må selv stille med varme klær tilpasset sesongen, sekk, matpakke og drikke, skriver arrangørene.

Lederne for Friluftsskolen i Folkeparken er Håkon og Alma. Detaljert program vil sendes ut i forkant av arrangementet til de påmeldte.

Leder for friluftsskolen på Sæteråsen er Anne-Rebekka Kulseng-Hansen. Fra 12-14. juli vil deltakerne blant annet få bli med på dyrestell av hest, kalver og andre smådyr. Det vil også bli turer i skog og mark, både med og uten dyr, og diverse aktiviteter i skogen.

Påmelding gjøres gjennom nettsiden deltaker.no.

Om Friluftsskolen:

Friluftsskolen er et gratis ferietilbud for barn og ungdom i alderen 10-13 år (5.-7. klasse), hvor deltakerne får en introduksjon til ulike friluftsaktiviteter, med sikte på å legge grunnlag for friluftsliv som livslang fritidsaktivitet.

Konseptet er utviklet i et samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening og arrangeres over hele landet i samarbeid mellom kommuner, lag og forening og friluftsråd.

Friluftsskolen 2021 gjennomføres med følgende smitteverntiltak:

Ingen felles tilberedning av mat

Regelmessig handvask med våtservietter og antibac

Felles utstyr desinfiseres mellom bruk

Ved sykdom/symptomer skal arrangør varsles og barnet skal ikke møte opp

Friluftsrådet skriver at de forbeholder seg retten til å avlyse friluftsskolen om forholdene ikke blir vurdert som trygge, for eksempel smittesituasjonen, dårlig vær og lignende.