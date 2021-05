Kraftig prisøkning på hytter i Harstad

nyheter>>

Det har vært en særdeles stor økning i antallet solgte hytter i Norge gjennom koronaåret 2020. Ikke mindre enn 30 prosent økning har det vært i vårt langstrakte land. Totalt gikk 15.801 fritidseiendommer (med bygning) under hammeren på det åpne markedet i fjor, og dette er 3.619 flere enn året før.

Økning i Harstad

Vi ser på den lokale statistikken at Harstad kommune er med og bidrar til denne veksten, om enn ikke med dramatisk økning akkurat. Her ble det nemlig solgt 20 hytter i fjor, og dette er fire flere enn i 2019. Dette gir like fullt en økning på 25 prosent i Harstad.