Det anslås at Harstad kan bli 2,9 grader varmere enn i dag i 2100.

Det er like varmt som i dagens Halden, skriver NRK i en klima-oppsummering fra fremtidens Harstad. De skriver videre at sommeren i Harstad kan bli så mye som en måned lengre mot slutten av århundret, og at våren kan komme allerede 9. mars.