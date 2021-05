nyheter>>

I skrivende stund er Dybdal er hotellsjef ved Scandic Harstad, daglig leder i Arctic Race of Norway, styreleder for Alpin VM 2027 AS, samt medlem i det regjeringsoppnevnte koronautvalget.

1. juni slutter han som hotellsjef og går over i en administrativ stilling i Nordic Management. Hva han skal bruke dagene til i nyjobben er han foreløpig litt hemmelighetsfull om.