I Nordområdemeldingen "Mennesker, muligheter og norske interesser i nord" som ble vedtatt i april, kom det fram at regjeringen vil etablere et investeringsfond for næringslivet med statlig og privat kapital som forvaltes fra Nord-Norge. Regjeringen sa da at de ville komme med konkrete tall for dette i revidert budsjett for 2021.

Nå er tiden kommet. Tirsdag 11. mai 2021 kl. 10.45 legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.