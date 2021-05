nyheter>>

En stolt og forventningsfull festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir sier årets program er snekret sammen på en nøye og gjennomtenkt måte.

– Jeg er veldig, veldig spent og gleder meg til festivalen. Utfordringen har ikke vært å sette den sammen, men hvordan gjennomføre på koronavennlig måte. I år blir det over 200 arrangementer, og vi i staben er veldig stolt over hva festivalen kommer til å by på, sier hun.