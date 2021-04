Ansatte opplever innringere som truende og aggressive: Har vært i kontakt med politiet

nyheter>>

Det er hektisk for de som betjener vaksinetelefonen for Evenes og Tjeldsund, og flere ringer for å etterspørre når de blir innkalt. De ansatte har den siste tiden opplevd at innringere er mer frustrerte, og i noen tilfeller aggressive.

– Det er stor pågang på vaksinetelefonen, og mange som ringer er utålmodige. Vi legger ut informasjon om utviklingen av koronasituasjonen, men uansett hvor ofte hjelper det ikke. Mange tar kontakt og lurer på ett eller annet, sier kommuneoverlege for Evenes og Tjeldsund, Nadezda Wessel.