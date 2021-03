Oversikt: Slik vil folk i Harstad merke de nye endringene i koronaregler

nyheter>>

Harstad kommune har egne koronarestriksjoner i forbindelse med det lokale utbruddet. Disse reglene går ut fredag klokka 14.00. Onsdag skal kommuneledelsen avgjøre om en forlengelse av tiltakene skal foreslås.

Fra natt til torsdag 25. mars innfører regjeringen nye nasjonale tiltak som gjelder inntil videre. Disse tiltakene vil erstatte de lokale tiltakene i Harstad dersom kommuneledelsen ikke ønsker å forlenge dem.

Dette er de nye nasjonale koronatiltakene Under en pressekonferanse tirsdag anbefaler regjeringen maks to gjester i private hjem og innfører nasjonal skjenkestopp.

Koronareglene vil i så fall endres for befolkningen i Harstad fra og med fredag klokken 14.00.

Med forbehold om at reglene ikke videreføres, vil endringene bli slik for harstadværinger:



Arrangement

Nå er den lokale anbefalingen om 10 personer på arrangement. Den erstattes med 20 personer med faste tilviste sitteplasser fra fredag.

Serveringssteder

Den lokale skjenkestoppen videreføres i de nasjonale forskriftene. Harstad har en egen forskrift om at serveringssteder må registrere alle gjester. Denne regelen er ikke videreført i de nye nasjonale forskriftene. Harstad kommune vil trolig likevel anbefale bedrifter om å registrere samtlige gjester, siden dette er til stor hjelp i smittesporingsarbeidet.

Treningssentre

Fram til fredag klokka 14.00 er samtlige treningssentre og lignende steder i kommunen stengt. De nasjonale reglene for at treningssentrene kun kan holde åpent for kommunens innbyggere.

Toppidrett

Idrettslag som følger toppidrettsprotokollen – altså kvinnelaget til Medkila IL og herrelaget til Harstad Innebandyklubb kan fortsatt trene innendørs.

Breddeidrett

Med lettelsen som er gjort i starten av uka har Harstad åpnet for trening for dem under 20 år. I Harstad er det antallsbegrensninger på grupper på 20 for dem under 13 år og 10 for dem over 13 år. Antallsregelen er i forskriften som skal vurderes av kommunen onsdag. Om den ikke videreføres, går den ut fredag klokken 14.00, siden regjeringen ikke har lagt en slik begrensing i sine nye nasjonale forskrifter.

Hjemmekontor

Hjemmekontor der det er praktisk mulig, er en regel som allerede er gjeldende i Harstad og som videreføres i de nasjonale reglene.

Munnbind

Bruk av munnbind vil gå bort fra å være en plikt å bruke i Harstad når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand på offentlig sted. Denne regelen går over til en anbefaling om å bruke munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde mindre enn to meters avstand.

Fritidsaktiviteter

Harstad har hatt stengt for kultur, underholdning eller fritidsaktiviteter innendørs. Det inkluderer alt fra kino til konsert, lekeland og bingohaller. De nye nasjonale tiltakene sier fornøyelsesparker, bingohaller og lignende tilbud blir stengt. Det tirsdag kveld uklart hvor bredt den nasjonale forskriften går ut.

Begravelser

Det er tillatt og vil tillates i de nasjonale forskriftene å ha inntil 50 personer i begravelser.