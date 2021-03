Legger frem nytt skuter-forslag i dag: – Handler ikke om å endre loven, men å flytte ansvaret

nyheter>>

Forslaget legges frem til Stortinget i dag, mandag. Forslaget går på at man vil gi kommunene et fullt lokalt selvstyre over motorferdsel i utmark.

– Det er ingen grunn til at kommunene ikke skal gjøre dette. Vi mener man skal kunne bruke de fantastisk flotte områdene vi har i dette landet, men vi har en svært restriktiv stat som legger en klam hånd på all aktivitet med snøskuter. Derfor fremmer vi et forslag om at kommunene selv kan legge løyper der det passer og at de selv kan forvalte bruk av snøskuter, sier Amundsen.