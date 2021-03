nyheter>>

For litt over en uke siden åpnet Turbua – en gratis utlånssentral for tur- og fritidsutstyr i Harstad.

Nå har de åpnet – så du kan låne helt gratis utstyr Fredag åpnet Turbua i kjelleren til gamle Harstad skole. Her er det kommet på plass mye turutstyr til gratis utlån.

Etter å ha fått med seg hvor populær Bua-ordningen er i andre byer, var gjengen ved Turbua utrolig spente på mottakelsen tilbudet ville få i Harstad.