Vogntogsjåfør må i retten etter farlig forbikjøring

En 20 år gammel vogntogsjåfør fra Midt-Troms er satt under tiltale for brudd på vegtrafikkloven etter at han ved flere anledninger skal ha ferdes i trafikken uten å være tilstrekkelig varsom, hensynsfull og aktpågivende.

Forbikjøring

Om kvelden mandag 6. juli i fjor på E6 mellom Bardufoss og Fossbakken skal mannen ha kjørt en lastebil med trekkvogn. Ifølge tiltalen var han ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han foretok en forbikjøring av en personbil med campingvogn uten å ha tilstrekkelig oversikt over eventuell motgående trafikk. Den forbikjørte bilen skal ha måttet bremse opp for å skaffe ham rom for å avslutte forbikjøringen før en sving. Ved en annen anledning skal mannen ha kjørt slik at han kom utenfor hvitstripen og var borti autovernet med hengeren.