Covid-syk i Harstad utviklet symptomer etter at karantenen på ti dager var over

Det gjenstår ennå svar på mange prøver og smitteveier må avklares før kommunen har kontroll på det pågående utbruddet i Harstad.

3.000 harstadværinger testet på fjorten dager Harstad kommune har testet 12 prosent av befolkningen siden det siste koronautbruddet startet for vel 14 dager siden.

– Det er for tidlig å si at vi har kontroll i en periode når vi vet at nærkontakter utvikler symptomer og får påvist covid-19. De har imidlertid færre nærkontakter, sier Øivind Arvola, kommunikasjonssjef i Harstad kommune.