nyheter>>

Harstad kommune presenterte mandag økonomiregnskapet for Harstad kommune. Det viste at befolkningen blir stadig eldre og at det skaper utfordringer i helse og omsorg de kommende årene, en sektor som bruker mer penger enn budsjettert.

Helse og omsorg bruker betydelig mer, mens skolene sparer Helse og omsorg bruker 48,8 millioner kroner i merforbruk. Samtidig er det andre sektorer som bruker mindre.

Hovedbudskapet var imidlertid at Harstad kommune gikk med et økonomisk overskudd totalt sett.