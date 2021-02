nyheter>>

Torsdag formiddag satt tolv barn klistret til vinduet i Grønnebakkan barnehage. På utsiden underholdt tre unge kvinner barna med musikk og teater.

Forestillingen, som heter Utsikt, tar for seg et ivrig bursdagsbarn som lager til selskap selv om venner ikke kan komme, en rampete korpsjente som ikke får dratt på øvelse og et barn som drømmer om å reise – selv om det ikke er lov.