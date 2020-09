Fikk hederspris for sin mangeårige innsats i Kvæfjord Sanitetsforening

nyheter>>

29. og 30. august var det fylkesårsmøte for Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark og Sør-Troms på Polar Hotell i Tromsø. Der var Marie Markussen fra Kvæfjord sanitetsforening til stede. Hun er ikke lenger med i styret, men ble invitert med til Tromsø allikevel. Lite visste hun om planen bak invitasjonen.

– Jeg syntes det var hyggelig bare å bli invitert med i det hele tatt. Jeg har vært på mange slike møter, og jeg levde meg virkelig inn i det igjen. Når vi satt der på festmiddagen på lørdag, og lederen for landsstyret sa hun skulle dele ut en hederspris til en i Kvæfjord sanitetsforening snudde jeg meg først i stolen for å se om det var noen av de bak meg hun mente. Så tenkte jeg, "hva i all verdens navn, er det jeg som skal få den?", sier hun.