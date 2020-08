Smadret sin egen rekord

nyheter>>

Han har hatt klubbrekorden til Markus Olaves Johansen i siktet en god stund. Den lyder på 50,71 sekunder. Men fredag kveld fikk Sheath en solid opptur. Han var helt i nærheten av klubbrekorden, og brøt mållinja på 50,97 sekunder. For IK Hinds eneste utøver i mesterskapet var dette et strålende første løp i mesterskapet. Han detroniserte sin egen personlige rekord med 43 hundredeler. Samtidig viste han at han ikke var langt bak rekorden som han har jaktet i lengre tid.

- Det er ingen tvil om hva målet er nå, sier Sheath.