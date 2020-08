Kan få dialysesatellitt

nyheter>>

Raimo Törmä fra Bleik er lei av alle kjøreturene til Stokmarknes for å få dialyse. Nå håper han at Nordlandssykehuset skal ordne et tilbud i Andøy.

Dersom Nordlandssykhuset etablerer en dialysesatellitt i Vesterålen er ikke det noen revolusjon. Et slikt tilbud finnes for eksempel på Oppeid i Hamarøy kommune. Der har pasienter vært nødt til å reise over 4o0 kilometer til sykehuset i Bodø og hjem igjen.