Kommuneoverlege Jonas: – Bekymret for at utenlandsfarende kan ta med smitte hjem

nyheter>>

Det er påvist koronasmitte hos enda flere nye personer i Moss, opplyser kommunen. De siste to ukene er det registrert 21 nye smittetilfeller. Den samlede overvåkingen viser at spredning av covid-19 i Norge fortsatt er lav, og at det er god oversikt over smittespredningen. Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sin status for perioden 20.–26. juli at smitte foregår i hovedsak rundt kjente tilfeller. Samtidig er det imidlertid flere som smittes på reise i utlandet.

Kommuneoverlege i Harstad, Jonas Holte, forteller det er viktig at befolkningen i Harstad fremover er forberedt på at smitteutbrudd er et sannsynlig scenario.