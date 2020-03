Lars Bremnes med nytt album

nyheter>>

Han har et travelt år bak seg, med flytting sørover, bygging av hytte i Kvæfjord, og mye turnering. Innimellom har han likevel klart å få laget et nytt album, med tittelen «Spille for de gale».

Spille for de gale

Men hvem er de gale? Det er Lars selv som stiller spørsmålet.