Etterlyser informasjon om Toppsundsambandet: – Dagens strømnett er ikke bygd ut for dette

Kommunestyrerepresentant Alf Fagerheim (Sp) stiller torsdag spørsmål om hvilke signaler ordføreren har fått fra fylkeskommunen og Hålogaland Kraft med tanke på elektrifisering.

Bakgrunnen er at Troms fylkeskommune har vedtatt at fergene i de nye fergekontraktene skal være null- eller lavutslippsferger. Dette i tråd med et stortingsvedtak fra 2016.

Toppsund-sambandet er et av seks samband i Troms som er vurdert for elektrifisering og skal få utlyst ny kontrakt høsten 2020. Fagerheim viser til en artikkel i Teknisk Ukeblad hvor det fremkommer at strømnettet til Grytøya er svakt.

– Sjøkabelen til Grytøya har en kapasitet på 13 MW, men ettersom den er så lang blir det spenningsfall og maksuttaket er bare 5,5 MW.

– Vi ser blant annet at oppdrettsnæringen elektrifisering av sine anlegg i øyriket, noe som er svært positivt med tanke på reduksjon av klimagassutslipp. Dagens strømnett er derimot ikke bygd ut for den elektrifiseringen som pågår. Langt mindre for elektrisk ferge og ladestasjon på Stornes.

Spørsmålene Fagerheim stille er:

1. Hvilke signaler har ordfører fått fra Troms og Finnmark fylkeskommune med tanke på elektrifisering av fergesambandet i kommende kontraktsperiode?

2. Hvilke signaler har ordfører fått fra Hålogaland Kraft når det gjelder utbygging av strømnettet til øyriket i forbindelse med elektrifisering av fergesambandet og oppdrettsnæringen?