Frykter nedleggelse vil ødelegge bygda: – Dette er lokal sentralisering

Det sier Morten Andreassen i Gausvik og Sandtorg utviklingslag etter at det ble kjent at kommunedirektøren foreslår å bygge en stor barnehage for Gausvik, Sørvik og Fauskevåg. Nye Sørbygda barnehage vil ha fire avdelinger og 72 plasser.

Utvalg for oppvekst og kultur vedtok tirsdag enstemmig å støtte forslaget om å bevare barnehagen i Gausvik.