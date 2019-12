Både ribbe og pinnekjøtt? Dobbel glede på julebordet sier vi!

nyheter>>

Hva spiser dere til jul? Ribbe eller pinnekjøtt? Hvorfor velge – når man kan få julemiddag både i pose og sekk.

Langtidsstekt ribbe

400 g tynnribbe per person





Skjær svoren i ruter, gni inn både kjøtt- og svorside med rikelig med salt og sort pepper. Pakk inn ribba i en plastpose og la ligge i minst et døgn, gjerne mer, i kjøleskap.

Legg ribba med svoren nedover i en langpanne. Hell 1/2 liter kokende vann ved siden av ribba og dekk med aluminiumsfolie. Stek i ovn på 220 grader i 40 minutter. Ta ut og snu ribba. Om du har et svært ribbestykke kan du legge et tefat under midten slik at du får en liten «topp» slik at fett kan renne unna.

Senk varmen på ovnen til 90 grader og stek ribba i midten av ovnen i minst seks timer (fem timer + én time ekstra per kg ribbe). Ha hele tiden litt vann/kraft i bunnen av langpannen – det skal ikke bli tørt.

Øk temperaturen til 220 når det gjenstår 30 minutter og la svoren «poppe» og bli sprø. Om den ikke vil «poppe» så slå på grillen de siste fem minuttene.

Sil ribbekraften over i en liten kasserolle, reduser krafta til halvparten og rør inn 2 dl kremfløte, salt og pepper. Om sausen blir for tynn kan man jevne den med litt maisenna.

Pinnekjøtt

500 g pinnekjøtt per person





Dekk bunnen av en stor kjele med bjørkepinner uten bark. Legg pinnekjøttet lagvis på pinnene/risten og hell kokende vann på siden. Dekk med lokk og la surre/småkoke i to-tre timer. Når kjøttet slipper beinene begynner det å bli ferdig (– da kan man – om man vill – legge i vossakorv i serveringsstykker i gryta i 20 minutter).

Helt til slutt legger man pinnekjøttet i en langpanne, blander 1 ss grov sennep, 1 ss honning og 2 ss kokekraft og pensler kjøttet før man gir det åtte-ti minutter i 200 grader i ovnen.

Sil kokekrafta over i en kasserolle, rør inn en klatt smør og visp inn litt maisenna for å jevne krafta noe.





Medisterkaker

300 gram medisterdeig

50 gram ribbefett

1 egg

0,5 dl helmelk

1 ss potetmel

Salt, pepper, muskat, ingefær, allehånde, nellik, karvefrø og litt timian.





Bland kjøttdeig, nesten alt fett, egg, potetmel og melk. Knus krydderet i en morter og bland inn i farsen (som skal være løs). Form farsen til kaker som du steker i resten av ribbefettet.

Hold kakene varme mens du steker epleskiver og svisker i ribbefettet i pannen. Det er godt å strø litt kardemomme over svisker/epler.

Rødkål

1 finsnittet rødkålhode

100 gram ribbefett

1/4 finhakket løk

1 grønt eple i tynne skiver

4 ss ripsgelé

1 dl ublandet solbærsirup

2 dl rødvin

1/2 dl rødvinseddik

1 dl kokende vann

3 ss sukker

2 ss salt, 12 allehåndekorn, åtte nellikspiker





Smelt ribbefett i en jerngryte og stek løken på svak varme. Legg i strimlet rødkål og epler. Bland kokende vann og sukker, samt de andre væskene. Knus krydderet i morter og bland inn. Hell væsken over rødkålen, legg på lokk og la koke i cirka to timer. Rør om nå og da – og når kålen er mør er det hele ferdig. Juster smaken underveis – vil du ha kålen syrligere tilsetter du eddik, vil du ha den søtene tilsetter du sukker eller solbærsirup. Rødkålen smaker aller best om den får vente et par dager på servering.

Kålrabistappe

1 kg kålrabi

2 gulrøtter

50 gram smør

3–4 ss kokekraft fra pinnekjøtt

salt, pepper, sukker





Kok kålrabi og gulrøtter i vann til de er møre. Knus grovt med «stapper» før du finfordeler grønnsakene med mikserstav (eller miksmaster). Legg i smør, hell i kokekraft og ha i salt, pepper og litt sukker. Visp rundt slik at stappen blir luftig og løs.

Til norsk julemat passer det best med mørk og kraftig øl samt akevitt med karve, men også rødvin med fylde og friskhet går godt sammen med det fete kjøttet – eksempelvis en Barbera d`Asti eller en Barbaresco.

God jul – og vel bekomme!