Bil har kjørt ut av veien og truffet stolpe

Nødetatene har fått melding om at en bil har kjørt ut av veien og truffet en stolpe på Futrikelv, ikke langt fra Kvalsundtunnelen, på Kvaløya. Det skriver politiet på Twitter.

Det var to personer i bilen, og disse har kommet seg ut av bilen. Det er foreløpig ikke meldt om personskader, men de to personene blir sjekket av helsepersonell på stedet.

– Meldingen så langt er at det antakelig ikke er personskade. Det viktigste er at det ikke er alvorlige personskader, og vi får håpe undersøkelsen av dem viser gode tegn, sier operasjonsleder i politiet, Morten Augensen like før klokken 18.30.

Bilen har truffet en stolpe, som igjen har gjort at en strømledning som går over veien har blitt hengende lavt, opplyser Augensen. Kraftselskapet er varslet og vil komme til stedet.

Veien er stengt på stedet på grunn av trafikkuhellet, opplyser Statens Vegvesen på sine nettsider.

– Er det glatt på stedet?

– Det har vi ikke fått melding om, så det vet jeg ikke.

– Er det mistanke om rus eller promille?

– Det er ting vi må sjekke opp, og som er standard rutine. Vi har ikke fått noen meldinger om at det er mistanke om det i dette tilfellet, sier Augensen.

Klokken 19.21 opplyser politiet at Troms kraft er på stedet og arbeider med strømledningen. Politiet er på stedet og dirigerer trafikk. Ett kjørefelt er åpnet.