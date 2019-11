Mistenker laksesykdom utenfor Harstad

nyheter>>

- Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, melder Mattilsynet.

Lokaliteten i Vågsfjorden drives av Salmar Farming AS avd Troms, i samlokalisering med Havbruksstasjonen i Tromsø AS, Skretting AS og Stim AS.

Grunnlag for mistanken

Salmar Farming varslet Mattilsynet mandag 15. november om mistanke om ILA på Oterneset. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR).

- For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, ifølge en pressemelding.

Lokaliteten Mollvika, retti nærheten, vil bli underlagt samme restriksjoner.

Mistanken er publisert på Barentswatch sitt interaktivt kart over sykdomstilfeller, der det står at det nå er restriksjoner på eksport til Australia i en radius av 10 kilometer.

Kontrollområde

- Dersom mistanken blir bekreftet, vil det innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA, melder Mattilsynet.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Ifølge Mattilsynet vil lokale tilpasninger til topografi og strømforhold legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Men de skriver videre at kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

I oktober ble det påvist ILA på fisk ved sjølokaliteten Kvanntoneset i Lavangen kommune, der nå hele Lavangsfjorden i et område utover i Astafjorden nå er bekjempelsesone ILA.

Laksesykdom gjør at lokale sjøarealer må brakklegges eller kontrolleres Fiskesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) fører til at sjøarealer i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner enten blir brakklagt eller kontrollsoner.

Smittsom virussykdom

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Ifølge Mattilsynet skal lokaliteter med påvist ILA slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.