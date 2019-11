Tirsdag avsløres Arctic Race-etappene

nyheter>>

Presentasjonen skjer under konferansen Agenda Nord-Norge, som i år finner sted i Narvik, i REC-hallen. Statsminister Erna Solberg, fylkesordføreren i Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo, sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes, idrettspresident Berit Kjøll og Arctic Race-ambassadør Thor Hushovd vil alle være til stede, sammen med daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal.

Arctic Race of Norway er for øvrig valgt ut av det internasjonale sykkelforbundet (UCI) til å bli en del av UCI ProSeries i 2020. ProSeries er en ny divisjon under World Tour. Den erstatter kategorien som Arctic Race of Norway har vært en del av de siste årene.