Vurderer andre baser enn Evenes til Forsvarets nye fly

nyheter>>

Nylig la Forsvarsbygg ut en invitasjon til en såkalt prekvalifisering for byggingen av den nye hangaren for de nye maritime patruljeflyene P-8A Poseidon som skal til Evenes. Flyene skal ta over for de aldrende P-3 Orion, som i dag har sin base på Andøya flystasjon.

John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef i Forsvarsbygg, sier at den nye hangaren skal stå ferdig i august 2022 - forutsatt at byggeplanene går som Forsvarsbygg forventer. Syvertsen håper på mellom tre og åtte entreprenører som viser interesse for å bli prekvalifisert, med frist innen utgangen av oktober i år, skriver Fremover.no.